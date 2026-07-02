Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Soudan : au moins 120 morts dans une épidémie de choléra

Une fillette soudanaise reçoit un vaccin oral contre le choléra à Khartoum, au Soudan, le 13 août 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

Soudan

C’est l’Organisation mondiale de la santé qui l’a annoncé : une épidémie de choléra sévit depuis mai dans des zones de guerre isolées au Soudan, faisant 120 morts et 1 102 cas suspects.

Entre juillet 2024 et mars 2026, plus de 124 000 personnes ont été infectées et 3 500 sont décédées au cours de la dernière vague de la maladie, selon les chiffres du gouvernement.

Entre juillet 2024 et mars 2026, plus de 124 000 personnes ont été infectées et 3 500 sont décédées au cours de la dernière vague de la maladie, selon les chiffres du gouvernement.

Le choléra existe à l’état endémique au Soudan. Les épidémies survenaient « de manière cyclique tous les trois ans ». Mais, en raison de la guerre qui a détérioré les conditions de vie, elles sont devenues quasi permanentes.

Le gouvernement soudanais a déclaré cette semaine une nouvelle épidémie dans l’État du Kordofan occidental, à la frontière entre les zones contrôlées par l’armée et celles dirigées par les paramilitaires.

La guerre au Soudan a débuté en avril 2023 et a déjà fait plus de 200 000 morts, selon les organisations humanitaires.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.