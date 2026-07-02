Soudan : au moins 120 morts dans une épidémie de choléra

C’est l’Organisation mondiale de la santé qui l’a annoncé : une épidémie de choléra sévit depuis mai dans des zones de guerre isolées au Soudan, faisant 120 morts et 1 102 cas suspects.

Entre juillet 2024 et mars 2026, plus de 124 000 personnes ont été infectées et 3 500 sont décédées au cours de la dernière vague de la maladie, selon les chiffres du gouvernement.

Entre juillet 2024 et mars 2026, plus de 124 000 personnes ont été infectées et 3 500 sont décédées au cours de la dernière vague de la maladie, selon les chiffres du gouvernement.

Le choléra existe à l’état endémique au Soudan. Les épidémies survenaient « de manière cyclique tous les trois ans ». Mais, en raison de la guerre qui a détérioré les conditions de vie, elles sont devenues quasi permanentes.

Le gouvernement soudanais a déclaré cette semaine une nouvelle épidémie dans l’État du Kordofan occidental, à la frontière entre les zones contrôlées par l’armée et celles dirigées par les paramilitaires.

La guerre au Soudan a débuté en avril 2023 et a déjà fait plus de 200 000 morts, selon les organisations humanitaires.