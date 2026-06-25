La Guaira, grand port du Venezuela, subit de lourds dégâts après le séisme

Des images filmées depuis une moto montraient des habitants se déplaçant dans des rues bordées de décombres et de bâtiments endommagés, illustrant l'ampleur des destructions dans cette ville portuaire située au nord de Caracas. La Guaira abrite l'un des ports les plus importants du Venezuela et constitue la principale porte d'entrée entre la capitale et l'aéroport international Simón Bolívar. Les séismes ont frappé le 24 juin et provoqué de graves perturbations dans plusieurs régions. Les équipes de secours ont poursuivi les opérations de secours et de recherche tandis que les autorités évaluaient les dégâts. Selon des chiffres provisoires communiqués par les autorités et les médias, au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 700 blessées dans tout le pays. La catastrophe a poussé le gouvernement à décréter des mesures d'urgence, tandis que des ingénieurs inspectaient les principales infrastructures de transport et commerciales le long de la côte caraïbe.