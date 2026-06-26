Venezuela : deux enfants retrouvés morts dans les décombres à La Guaira

Dans les décombres d'un immeuble de La Guaira, les secouristes ont retrouvé ce jeudi 25 juin les corps de Leyder Rojas, trois ans, et de sa sœur Leymar, dix ans, au terme de plusieurs heures de recherches. Un autre enfant de la même famille a pu être extrait vivant, alors que les équipes poursuivaient leurs fouilles dans des conditions particulièrement difficiles. À proximité, des familles attendaient des nouvelles dans l’angoisse, tandis que les survivants étaient évacués par ambulance vers les hôpitaux les plus proches. À Caracas, des centaines de personnes déplacées restaient hébergées avec leurs familles dans des abris temporaires après que leurs logements eurent été endommagés ou jugés inhabitables. Des ingénieurs inspectaient les bâtiments avant toute réouverture. « Nous attendons que les services d'infrastructure, ou quelqu'un des services de gestion des catastrophes, viennent confirmer si les habitations sont sûres ou non », explique Pedro Bautista, un habitant déplacé. Alors que l'état d'urgence reste en vigueur dans les régions sinistrées, les autorités affirment que la priorité demeure la localisation des survivants et le rétablissement des services essentiels. L'ampleur réelle des destructions continue d'être évaluée, faisant de cette catastrophe l'une des plus meurtrières qu'ait connues le Venezuela ces dernières décennies.