Venezuela : les secouristes luttent contre la montre pour sauver les survivants

Au Venezuela, les secouristes engagés dans une course contre la montre. Ils doivent tenter de sauver d’éventuels survivants coincés sous les gravats dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par le double tremblement de terre qui qui frappé le pays mercredi.

On estime que 20 à 30 personnes seraient encore coincées sous les ruines, notamment pour la plupart des membres du personnel d’un l'hôtel de huit étages comptant plus de 100 chambres, qui s’est presque entièrement effondré.

Le bilan des deux séismes publié samedi par les autorités s'élevait désormais à 1 430 morts, avec 3 238 blessés et 3 142 familles touchées par la catastrophe.

Alors que plus de 50 000 personnes manquent à l'appel selon l'ONU et les autorités qui avertissent que le décompte pourrait s’alourdir.

Le centre du Venezuela a été frappé par deux séismes, d'une magnitude de 7,2 et 7,5, à moins d’une minute d’intervalle le 24 juin selon le Service géologique des États-Unis.