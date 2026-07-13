Dans les décombres, des Vénézuéliens recherchent les corps de leurs proches

Près de 20 jours après les deux séismes qui ont dévasté le pays, les Vénézuéliens continuent de travailler jour après jour dans les décombres pour retrouver les corps de leurs proches.

Malgré les nombreux bulldozers et autres engins de chantier déployés pour faciliter les opérations de sauvetage, l'aide apportée par le gouvernement reste insuffisante selon les familles qui recherchent désespérément les corps de leurs proches.

Certains n'hésitent pas à dormir à l'extérieur des bâtiments effondrés, refusant d'abandonner.

C'est le cas de Silvana Aguilera : "Je n’arrive pas à faire sortir ma famille d’ici, c’est tout. C’est ce qu’il y a de plus dur : tout ce que je veux, c’est ma famille — mon fils, mon petit-fils et ma belle-fille. C’est la seule chose que je veux ; c’est la seule chose que je demande à Dieu. Depuis que ce qui est arrivé est arrivé, je veux juste récupérer les corps de mes enfants. C’est ce qu’il y a de plus dur pour moi ici", confie-t-elle.

Depuis le drame, Silvana Aguilera dort sous une tente de fortune devant l'immeuble résidentiel effondré où sont ensevelis son fils unique, sa belle-fille et son petit-fils.

Elle vivait avec son mari dans l’immeuble voisin. Les fortes pluies rendent les opérations de recherche pénibles. Mais Silvana Aguilera affirme qu'elle ne partira pas d’ici tant qu’elle n’aura pas récupéré les dépouilles de ses proches.

Selon les autorités vénézuéliennes, les tremblements de terre ont laissé plus de 17 000 personnes sans abri. Les personnes déplacées vivent désormais dans des écoles, sur les trottoirs et dans d’autres espaces publics.