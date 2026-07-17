En Chine, les secours recherchent des personnes piégées après un glissement de terrain

Selon les médias d’État, au moins neuf personnes ont été secourues, alors que les équipes de secours continuaient de fouiller les rochers, la boue et les décombres. Le glissement de terrain s’est produit vers 9 h 08, heure locale, après que de fortes pluies ont provoqué l’effondrement d’un versant de montagne près de la rivière Wujiang. Des centaines de résidents ont été évacués, les autorités ayant bouclé le secteur, évalué les bâtiments voisins pour mesurer les risques supplémentaires et travaillé à prévenir de nouveaux effondrements. Les sauveteurs ont déployé plus de 50 ensembles de matériel de recherche et de détection, tandis que des excavatrices déblayaient les décombres autour des immeubles d’habitation endommagés. Des images prises sur place montraient d’énormes blocs de roche s’écrasant sur des maisons, deux bâtiments de plusieurs étages restant debout malgré des dégâts structurels visibles. Selon l’agence Xinhua, les autorités ont également envoyé plus de 8 000 articles de secours d’urgence, notamment des tentes, des lits pliants et des kits d’urgence pour les familles, afin de soutenir les résidents déplacés. La catastrophe souligne la dangerosité persistante des glissements de terrain provoqués par la pluie dans les régions karstiques montagneuses du sud-ouest de la Chine pendant la saison estivale des pluies.