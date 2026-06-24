Tunisie : 8 ans de prison confirmés pour la militante Saadia Mosbah

En Tunisie, la condamnation de la militante antiraciste Saadia Mosbah, 66 ans, a été confirmée mardi 23 juin lors d’un nouveau procès à Tunis.

Figure emblématique de la défense des migrants et des communautés noires, elle écope de huit ans de prison pour des accusations de malversations financières. Une décision dénoncée par ses avocats et plusieurs organisations de défense des droits humains.

Saadia Mosbah est détenue depuis près de deux ans en détention provisoire. Plusieurs membres de l’association Mnemty, qu’elle a fondée pour lutter contre le racisme et accompagner les victimes de discriminations, ont également été condamnés à des peines allant d’un à trois ans de prison.

Les autorités l’accusent de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite. Ses soutiens dénoncent au contraire des poursuites à caractère politique et des irrégularités dans la procédure judiciaire.

Depuis des années, Saadia Mosbah est l’une des principales voix de la lutte contre le racisme en Tunisie. Elle a notamment documenté de nombreux cas de violences raciales, défendu les droits des migrants et participé à la promotion de la loi tunisienne contre les discriminations adoptée en 2018.

Sa condamnation intervient dans un contexte de fortes tensions autour des questions migratoires et suscite l’inquiétude de plusieurs organisations internationales de défense des droits humains.