Tunisie : rapatriement volontaire de migrants africains

Les autorités tunisiennes ont rapatrié mardi près d'une centaine de migrants originaires d'Afrique subsaharienne dans le cadre d'une initiative dite de ''retour volontaire''.

L'initiative a concerné près de 5 000 personnes au cours de l'année écoulée.

''Nous nous trouvons à l’aéroport de Tunis-Carthage, dans le cadre d’un programme de retour volontaire destiné aux ressortissants d’Afrique subsaharienne. Ce programme a été lancé en juillet 2025. Le président de la République y a accordé une grande importance. Il s’agit d’une initiative du ministère de l’Intérieur qui tient compte des aspects humanitaires et sociaux, parallèlement aux contraintes judiciaires et sécuritaires.'', a déclaré Houcem Eddine Jebabli, porte-parole de la Garde nationale tunisienne.

Les autorités tunisiennes ont lancée une campagne pour encourager les migrants à se manifester. Depuis, le rythme des départs ne cesse de croître.

'' Parmi les personnes ayant bénéficié de ce programme, depuis juillet dernier jusqu’à aujourd’hui, près de 5 000 personnes se sont inscrites au retour volontaire. Quant au rythme, il y avait au départ un vol par mois, puis deux vols par mois, ensuite environ un vol par semaine, puis deux vols, et aujourd’hui, il y a des vols de retour volontaire presque tous les jours.'', a déclaré le porte-parole de la Garde nationale tunisienne.

Cette initiative est distincte du programme de retour volontaire de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui, selon M. Jebabli, ''a permis le retour de 27 000 personnes en trois ans''.

En février 2023, le président Kais Saied avait déclaré que des « hordes de migrants clandestins subsahariens » constituaient une menace démographique pour la Tunisie. Provoquant une série d’attaques à caractère raciste dans le pays.