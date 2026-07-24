Tunisie : l'état de santé de l'opposant Rached Ghannouchi inquiète

Les avocats de Rached Ghannouchi, chef de file de l'opposition tunisienne emprisonné, ont déclaré jeudi que son état de santé était « critique », après que des informations ont fait état d'un évanouissement et d'un épuisement grave de cet homme de 85 ans, privé de visites de sa famille.

Le chef du parti Ennahdha a été condamné à plusieurs dizaines d’années de prison, en plus d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, dans le cadre de différentes affaires, notamment pour complot contre l’État.

« L’équipe de défense du professeur Rached Ghannouchi exprime sa profonde inquiétude face à la grave détérioration de son état de santé », ont déclaré ses avocats dans un communiqué.

« Malgré cet état critique, les autorités ont refusé d’autoriser toute visite de notre client par ses avocats ou les membres de sa famille, en violation flagrante de la loi et des droits fondamentaux des détenus », ont ajouté les avocats.

M. Ghannouchi a été arrêté en 2023 et a été condamné à plusieurs peines dans le cadre de différentes affaires, totalisant plus de 40 ans de prison, notamment pour « complot contre la sécurité de l’État ».

Dans une autre affaire, il a été condamné le mois dernier à la réclusion à perpétuité et à une peine de 30 ans de prison pour avoir mis en place un « appareil de sécurité secret » au service du parti Ennahdha, qui avait remporté les élections post-révolutionnaires de 2011.

D’inspiration islamiste, Ennahdha a joué un rôle clé dans la vie politique tunisienne pendant des années avant que Ghannouchi ne soit frappé de ces multiples peines de prison.

Ghannouchi était président de l’Assemblée nationale au moment de la prise de pouvoir par le président Kais Saied à l’été 2021.

La Tunisie s'est imposée comme la seule démocratie du monde arabe après la chute du dirigeant de longue date Zine El Abidine Ben Ali en 2011, événement qui a marqué le début des soulèvements du Printemps arabe.

Mais depuis l’arrivée au pouvoir de Saïd en 2019, les ONG locales et internationales font état d’un recul des droits et des libertés.