Tunisie : la militante Sihem Bensedrine condamnée à 25 ans de prison

Sihem Bensedrine, militante tunisienne des droits de l'homme a annoncé vendredi, qu’elle avait été condamnée à 25 ans de prison pour, entre autres, avoir falsifié une partie du rapport final de la Commission ‘’ Vérité et Dignité’’ dont elle était la présidente.

La commission mise en place après la chute du régime de Zine El Abidine Ben Ali, avait recueilli les témoignages de milliers de victimes de ce dernier et de son prédécesseur Habib Bourguiba.

"J'ai plaidé l'illégalité de ces poursuites parce que la loi, elle est très claire. Ils n'ont pas le droit de juger l'IVD, ni les membres de l'IVD, encore moins. Et aujourd'hui le verdict est tombé. C'est 25 ans de prison, plus une amende astronomique." , a déclaré Sihem Bensedrine, ancienne présidente de la Commission '' Vérité et Dignité''.

Sihem Bensedrine, âgée de 75 ans, va affaire appel du verdict. Elle était placée en détention provisoire depuis plus de six mois à la suite de son arrestation en août 2024.

"Le verdict d'aujourd'hui est un jugement en première instance. Je vais faire appel de ce jugement. L'appel va suspendre l'exécution de la peine et j'aurai un petit répit, un sursis de 3-4 mois. Le temps, parce qu'on va vers les vacances judiciaires et probablement que mon procès en appel va être fixé à la rentrée judiciaire.", explique la militante des droits de l'homme.

Human Rights Watch a déclaré dans un communiqué que la condamnation de Bensedrine « reflète la cruauté du gouvernement du président Kais Saied, qui s’est efforcé d’étouffer les droits de l’homme et la justice sociale en Tunisie''.