À Kinshasa, le restaurant "Zaïre" revisite la cuisine traditionnelle congolaise

Gratin de patates douces, beurre de safou-fruit et sauce aux chenilles : en République démocratique du Congo, un pays que l’on n’associe généralement pas à la haute cuisine, une nouvelle génération de chefs revisite les recettes traditionnelles sous un angle gastronomique.

Une équipe de cuisiniers s’active devant les fourneaux du restaurant ‘’ Zaïre’’ situé à Kinshasa, la capitale de la RDC. Des plats haut de gamme inspirés de la cuisine traditionnelle congolaise sont proposés à une clientèle cosmopolite.

Mettre en valeur ce patrimoine culinaire, c’est l’objectif de Noushka Teixeira. Rentrée au bercail après 15 années de vie en Belgique, elle a ouvert le restaurant '' Zaïre'' l’année dernière avec son mari. Alors que la musique et les conflits restent les principales références du pays.

''On parle souvent de la RDC pour sa musique, ou bien on parle souvent de la RDC et de la guerre. Mais on oublie que notre propre pays a énormément à nous offrir. Et il était important pour moi de montrer cette belle image de Kinshasa, du Congo, de montrer dans l’assiette que, eh bien, cela peut être tout aussi charmant qu’un restaurant haut de gamme étoilée au guide Michelin, que ce soit en France, en Belgique ou n’importe où ailleurs dans le monde. Et aussi pour montrer que quoi qu’il arrive, les gens de toutes nationalités peuvent venir manger au Zaïre (le restaurant, ndlr), et d’une manière ou d’une autre, ils s’y sentiront comme chez eux.'', raconte-t-elle.

En cuisine, le chef Samuel Bobo faisait mijoter du mboto, un poisson d’eau douce local, avec des tomates et des oignons. Mais S'approvisionner en produits frais est un véritable défi en République démocratique du Congo.

''Parfois, quand on a une idée ou un produit qu’on veut proposer, on se retrouve confronté à des problèmes d’approvisionnement, à des difficultés avec les fournisseurs. On n’est pas un pays où les routes sont en très bon état, où les marchandises peuvent arriver quand on en a besoin. C’est donc l’une des principales difficultés pour un restaurateur : dès le départ, quand l’approvisionnement n’est pas très fiable, on est déjà coincé.'', explique le chef cuisinier.

De quoi entraver l’objectif de la patronne des lieux qui consiste à mettre en lumière les produits de son pays.

''Quand on parle de cuisine congolaise, qu’il s’agit toujours de buffets, de quelque chose de très rustique. Et nous voulions rendre la cuisine congolaise belle dans l’assiette et montrer que c’était possible. Mettre en valeur les épices dont nous disposons, le poisson que nous avons, les différents légumes que nous avons, ainsi que les fruits. C’était très important pour nous de montrer que nous pouvons rivaliser avec les grands noms, car il y a tellement de diversité au Congo.'', déclaré Noushka Teixeira, propriétaire du restaurant.

Les clients trinquent dans des salons feutrés situés au dernier étage d’un immeuble de la capitale congolaise, avec vue sur cette mégapole de plus de 17 millions d’hab