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Ebola : le Canada interdit temporairement l'entrée des étrangers qui ont séjourné en RDC

Un professionnel de santé se tient devant le Centre médical évangélique de Bunia, dans l'est du Congo, le vendredi 3 juillet 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

Canada

Le Canada impose de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus Ebola. Les autorités ont annoncé que tout ressortissant étranger ayant séjourné en République Démocratique du Congo dans les 21 jours précédant sa venue au Canada sera interdit d'accès au territoire national.

Le pays avait auparavant suspendu la délivrance de documents d'immigration pour les résidents du Congo, de l'Ouganda et du Soudan du Sud.

Cette nouvelle mesure va pourtant à l'encontre des recommandations de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé déconseille toute restriction aux voyages ou au commerce avec le Congo. Selon l'agence de santé des Nations Unies, les restrictions de voyage conduisent à une stigmatisation de la population concernés et peuvent même rendre les épidémies plus difficiles à contrôler.

La nouvelle vague de l'épidémie qui sévit depuis mai dernier, principalement en RDC, a touché plus de 2 100 personnes, parmi elles, 828 décès signalés.

Médecins Sans Frontières a récemment tiré la sonnette d'alarme affirmant que l’épidémie d’Ebola actuelle se propage à un rythme alarmant et sans précédent, notamment dans de nouvelles zones. Selon l'organisation humanitaire, l’accès limité aux soins médicaux, le système de surveillance débordé et la pression croissante sur les centres de traitement font que des communautés entières situées en dehors des grandes zones urbaines restent privées d’un soutien adéquat.

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