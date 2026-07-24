Attaque meurtrière en RDC : les familles récupèrent les corps de leurs proches

Après une nouvelle attaque violente dans la province de l’Ituri, dans l’est du Congo, des proches se sont rassemblés jeudi dans un centre de santé local pour récupérer les corps de leurs proches.

Selon des habitants, les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe extrémiste allié à l’État islamique, ont attaqué mercredi le site minier de Kikundo, près de la frontière entre les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

« Parmi les victimes figurait mon beau-frère, qui était mineur d’or. Ici, tout le monde était mineur d’or. On les a retrouvés en train de travailler ; ils ont été massacrés comme des animaux », a déclaré Musubao Kiwanza.

Les violences dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu font rage depuis des décennies ; elles ont de nouveau fait la une l’année dernière lorsque les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle de Goma, la capitale de l’est du pays. Plusieurs groupes armés opèrent dans cette région riche en minerais.

Mais récemment, ces violences ont entravé la lutte contre l’épidémie d’Ebola en cours, rendant de nombreuses zones inaccessibles aux équipes d’intervention et isolant les habitants des centres de santé.

Un infirmier d’un centre de santé local a déclaré avoir vu arriver huit corps provenant du lieu de l’attaque.

« Toutes ces victimes ont été tuées à la machette. Aucune n’est morte de blessures par balle. On leur a tranché la gorge alors qu’elles avaient les mains liées », a déclaré Fiston Ndeze.

À Mununzi, non loin de là où d’autres victimes ont été amenées depuis le site minier, Obed Kasereka, un habitant de la région, a compté les corps alignés sur une bâche. Il a indiqué qu’une série d’attaques meurtrières de petite envergure avait eu lieu dans la région ces dernières semaines.

« Du 10, jusqu’à aujourd’hui, au moins 19 personnes ont été tuées, ici à Mununzi ainsi qu’à Njiapanda-Bela », a-t-il déclaré.

Le nombre de décès liés à l’épidémie d’Ebola au Congo a dépassé les 1 000, mercredi, selon les chiffres publiés jeudi matin par le ministère de la Santé.

L’épidémie a été déclarée le 15 mai après s’être propagée à l’insu des autorités pendant plusieurs semaines. Selon les experts, les neuf premières semaines de cette épidémie ont été plus graves que celles de toute autre épidémie d’Ebola jamais enregistrée.