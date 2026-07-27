La RDC et Israël s'engagent à renforcer leur coopération

Le renforcement des relations entre la RDC et Israël au centre de la visite de la cheffe de la diplomatie congolaise à Jérusalem.

Arrivée dimanche en Israël, Therese Kayikwamba Wagner a échangé avec son homologue de l’état hébreu. La rencontre a abouti à la signature des accords entre les deux pays.

''Nos deux nations disposent d’un potentiel de coopération considérable. Nous sommes déterminés à renforcer notre partenariat dans des domaines clés tels que l’investissement, l’innovation, l’agriculture, la santé, l’éducation, la formation diplomatique et les technologies émergentes, le tout dans le but de promouvoir le bien-être et la prospérité de nos peuples'', a déclaré Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo.

Réponse du ministre israélien des Affaires étrangères : ''Aujourd’hui, nous renforçons encore nos relations grâce aux deux protocoles d’accord que nous avons signés concernant la formation des diplomates et le dialogue politique entre nos ministères. Ces accords nous rapprocheront et ouvriront de nouvelles perspectives de coopération.''

La visite officielle de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo s’achève le 29 juillet.