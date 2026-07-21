Ebola : le CDC Afrique exhorte les USA à lever les restrictions de voyage imposées à l'Ouganda

La principale agence de santé publique du continent africain a déclaré mardi qu'elle n'était pas favorable aux interdictions de voyage en réponse à l'aggravation de l'épidémie d'Ebola sur le continent, et a exhorté les États-Unis à lever les restrictions imposées à l'Ouganda.

Cet appel intervient quelques jours après que Washington a renforcé les restrictions de voyage liées à l'épidémie actuelle d'Ebola, qui a pris naissance en République démocratique du Congo, à l'encontre des voyageurs en provenance de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud.

S'exprimant lors d'un sommet de l'Union africaine sur la santé à Accra, la capitale ghanéenne, le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), Jean Kaseya, a déclaré que l'agence "ne recommandait pas" les interdictions de voyage.

Lors des précédentes épidémies d’Ebola, les experts en santé publique ont fait valoir que les interdictions de voyage entravaient l’acheminement des fournitures médicales et du personnel soignant et perturbaient les échanges commerciaux, préconisant plutôt la surveillance de la maladie et l’isolement des cas.

Jean Kaseya a indiqué avoir écrit au secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy, pour demander la levée des restrictions de voyage concernant spécifiquement l’Ouganda, arguant que le pays n’avait enregistré aucun nouveau cas d’Ebola depuis trois semaines et avait autorisé la sortie de son dernier patient le 16 juillet.

"Il n’y a aucune raison pour que les États-Unis maintiennent cette restriction de voyage", a-t-il déclaré, ajoutant que les pays ne devaient pas être "punis" pour avoir fait preuve de transparence concernant les épidémies.

Tout en s’opposant aux restrictions de voyage, Jean Kaseya a averti que l’épidémie elle-même s’aggravait rapidement.

"Si nous n’enrayons pas cette épidémie dès aujourd’hui, ce sera la pire que le monde ait jamais connue", a-t-il déclaré.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 2 344 cas confirmés d’Ebola ont été recensés en RDC, dont 930 décès, depuis que l’épidémie a été déclarée à la mi-mai.

L’Ouganda a signalé 20 cas et deux décès, principalement des citoyens congolais ayant traversé la frontière.

Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) estime avoir besoin de 1,4 milliard de dollars pour endiguer l’épidémie, soit près de trois fois les 518 millions de dollars initialement prévus le mois dernier.

"Si nous ne disposons pas de cet argent, nous ne parviendrons pas à enrayer cette épidémie", a déclaré Jean Kaseya, ajoutant que les pays africains s’étaient engagés jusqu’à présent à verser environ 110 millions de dollars.

Il a précisé que les autorités sanitaires devraient surveiller près de 97 000 contacts liés à des cas confirmés d’Ebola, mais qu’elles n’en suivaient actuellement qu’environ 8 500.

Ces remarques ont été formulées alors que des ministres de toute l’Afrique se réunissaient dans le cadre du sommet de l’Union africaine, où les dirigeants devraient adopter mercredi une feuille de route visant à renforcer les systèmes de santé, à améliorer la préparation aux épidémies et à accélérer les progrès en vue d’éradiquer le sida d’ici 2030.