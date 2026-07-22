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RDC : l'opposition reporte sa marche et conditionne sa participation au dialogue

Martin Fayulu, a reçu la bénédiction de Mgr Fridolin Ambongo, au Congo, le samedi 29 décembre 2018.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP

République démocratique du Congo

En RDC, la plateforme d'opposition C64 a annoncé lundi le report de sa marche contre la réforme constitutionnelle, initialement prévue ce mercredi à Kinshasa. Une décision qui intervient alors qu'un dialogue national est évoqué par la présidence.

Le rassemblement devait se tenir dans le centre-ville de la capitale congolaise pour dénoncer le projet de modification de la Constitution porté par le camp présidentiel. Mais l'opposition a choisi de temporiser. Le 17 juillet, les responsables des principales confessions religieuses du pays ont annoncé que le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord pour l'organisation d'un dialogue « entre fils et filles du Congo ».

Une proposition accueillie avec prudence par l'opposition, qui exige sa tenue avant le 15 août et réclame des garanties préalables avant toute négociation. Du côté du pouvoir, ce dialogue viserait à isoler l'ex-président Joseph Kabila ainsi que les rebelles de l'AFC/M23, soutenus par le Rwanda. L'opposition, elle, entend surtout obtenir l'abandon du projet de réforme constitutionnelle et empêcher un éventuel troisième mandat du chef de l'État.

Malgré cette ouverture, la méfiance reste vive entre les deux camps, et les obstacles à la tenue effective de ce dialogue demeurent nombreux.

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