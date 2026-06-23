L'ONU alerte sur un phénomène El Niño de grande ampleur

L’Organisation mondiale de la santé a qualifié lundi, l’épidémie actuelle du virus de Bundibugyo d’épidémie d’Ebola à la croissance la plus rapide jamais enregistrée.

Avec plus de 1 000 cas confirmés dont plus de 200 décès. C’était lors d’une rencontre des responsables de l'ONU et d'organisations humanitaires internationales à Genève, en Suisse.

''Comme l’a indiqué le ministre de la Santé, hier, on comptait 1 048 cas confirmés, dont 267 décès. Il s’agit du plus grand nombre de cas confirmés enregistré au cours des premiers mois d’une épidémie d’Ebola en Afrique. Il avait fallu 78 jours pour atteindre 250 décès lors de l’épidémie de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest. Lors de la précédente épidémie de 2018-2019, cela avait pris 130 jours, mais cette fois-ci, cela n’a pris que 37 jours, ce qui illustre bien l’ampleur, la portée et l’intensité de la transmission.'', a alerté le docteur Abdirahman Mahamud, directeur des opérations d’alerte et d’intervention en cas d’urgence sanitaire, Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Outre cette grave épidémie d'Ebola en Afrique, les discussion ont aussi porté sur une crise alimentaire attendue, provoquée par des phénomènes météorologiques tels qu'El Niño.

Alors de que le monde est confronté à des conflits prolongés et à des épidémies, des phénomènes météorologiques extrêmes devraient aggraver la faim et la malnutrition dans au moins 22 pays

''Nous anticipons ce qui pourrait devenir un phénomène El Niño de forte ampleur, susceptible d’affecter des millions de personnes dans de nombreuses régions en raison de sécheresses, d’inondations et de tempêtes. Mais ce qui rend cette situation particulièrement alarmante, c’est que cet effet El Niño ne se produit pas de manière isolée. Dans bon nombre des pays sur lesquels nous nous concentrons, les populations sont déjà confrontées à des niveaux de famine sans précédent, aggravés par les conflits, les chocs économiques et les phénomènes climatiques extrêmes à répétition.'', a déclaré Maxwell Sibhensana, directeur adjoint du Bureau des urgences et de la résilience de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La FAO et le Programme alimentaire mondial (PAM) veulent lever 202 millions de dollars américains afin de protéger 8,8 millions de personnes vivant dans des communautés vulnérables.