14 Juillet à Paris : 1 600 drones et un feu d’artifice géant illuminent la capitale

Un ballet de 1 600 drones lumineux et un spectaculaire feu d'artifice ont embrasé le ciel parisien lundi 13 juillet, sous les yeux de milliers de spectateurs réunis autour de la tour Eiffel pour lancer les festivités de la Fête nationale. La date du spectacle, habituellement fixée au 14 juillet, a été avancée afin que le 14 Juillet lui-même puisse être consacré à la commémoration du 10e anniversaire de l’attentat au camion de Nice, qui avait fait 86 morts, dont 15 enfants, et 458 blessés en 2016. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a pris cette décision avec le président Emmanuel Macron. Ce mardi, Emmanuel Macron doit également présider pour la dixième et dernière fois en tant que chef de l’État le défilé du 14 Juillet, aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, avant que la France n’affronte l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde dans la soirée. Le jour férié du 14 juillet commémore la prise de la Bastille en 1789, qui a déclenché la Révolution française.