Les tensions s'intensifient au Moyen-Orient

Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes contre des installations militaires iraniennes, ciblant notamment des systèmes de défense côtière, des sites de missiles et des capacités maritimes. Washington affirme vouloir empêcher Téhéran de menacer la navigation dans le détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite près de 20 % du pétrole et du gaz échangés dans le monde.

En riposte, l'Iran a lancé des attaques contre des intérêts américains et leurs alliés dans la région, notamment à Bahreïn, ainsi que contre des pétroliers liés aux Émirats arabes unis. Ces nouvelles hostilités mettent fin à un accord provisoire qui devait permettre la réouverture du détroit et offrir une chance à la diplomatie.

Le président américain Donald Trump a également annoncé le rétablissement d'un blocus contre l'Iran et évoqué la possibilité de faire payer des droits de passage aux navires empruntant le détroit d'Ormuz, une rupture avec la politique américaine traditionnelle de libre navigation.

Cette escalade ravive les craintes d'un conflit régional de grande ampleur. Les marchés réagissent déjà : le prix du pétrole est reparti à la hausse, faisant planer le risque de nouvelles répercussions sur l'économie mondiale et le coût de la vie.