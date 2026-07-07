ONU : le Conseil des droits de l'homme condamne la violence des FSR au Soudan

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a adopté lundi une résolution condamnant l’escalade de la violence commise par les Forces de soutien rapide (RSF), un groupe paramilitaire, dans la région d’Al-Obeid au Soudan, tout en ordonnant l’ouverture d’une enquête d’urgence sur les exactions qui y auraient été commises.

La Grande-Bretagne, qui a présenté cette résolution aux côtés de 14 autres États, avait déjà mis en garde contre le risque d’atrocités à grande échelle alors que les RSF concentraient leurs forces autour de l’une des plus grandes villes du Soudan, un siège qui rappelle la prise d’al-Fashir, dans le Darfour du Nord, l’année dernière.

« À moins de lutter avec détermination contre l’ingérence étrangère de ceux qui ont intérêt à attiser le conflit en apportant un soutien politique, financier et militaire, notamment par la fourniture de drones et le déploiement de mercenaires, nous ne pourrons pas faire taire efficacement les armes. Cela compromettra à son tour notre capacité à protéger la population d’El-Obeid et, plus largement, celle du Soudan. À cet égard, nous devons demander des comptes à toutes les parties. Ceux qui les aident et les encouragent à commettre leurs crimes sont tout aussi complices. Nous aurions donc souhaité que cet aspect de la résolution soit plus ferme, car il est au cœur même de ces hostilités prolongées. », a indiqué Zaheer Laher, ambassadeur d’Afrique du Sud auprès des Nations unies à Genève.

La Grande-Bretagne, qui a présenté cette résolution aux côtés de 14 autres États, avait déjà mis en garde contre le risque d’atrocités à grande échelle alors que les RSF concentraient leurs forces autour de l’une des plus grandes villes du Soudan, un siège qui rappelle la prise d’al-Fashir, dans le Darfour du Nord, l’année dernière.