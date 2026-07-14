Sénégal : Ousmane Diagne nommé à la tête du Conseil constitutionnel

Au Sénégal, Ousmane Diagne a été nommé à la tête du Conseil constitutionnel par le président Bassirou Diomaye Faye selon le décret daté du 13 juillet. L’ancien ministre de la Justice succède à ce poste au défunt Mamadou Badio Camara.

La nomination intervient après l’avis rendu par la haute juridiction concernant la réforme de la Constitution au Sénégal, adoptée par l’Assemblée nationale. Une victoire pour Bassirou Diomaye Faye, qui avait saisi les Sages.

Alors que, pour le Pastef d’Ousmane Sonko, à l’origine de la révision constitutionnelle, la décision a été un revers.

Le Conseil constitutionnel est chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois, de l’examen du contentieux électoral et de la régularité des scrutins.