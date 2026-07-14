Macron célèbre son dernier 14 Juillet sous le signe du soutien à l’Ukraine

Des soldats ukrainiens ont défilé mardi 14 juillet sur les Champs-Élysées, tandis que la Patrouille de France a survolé Paris en traçant les couleurs bleu, blanc, rouge dans le ciel. Placée cette année sous le signe du soutien à l'Ukraine et du renforcement de la sécurité européenne, la Fête nationale a réuni de nombreux dirigeants européens et internationaux, parmi lesquels le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour son dixième et dernier défilé du 14 Juillet en tant que chef de l'État, Emmanuel Macron a accueilli une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Des unités militaires et des avions de combat venus de plusieurs pays européens ont participé à la cérémonie, présentée par les autorités françaises comme une démonstration de solidarité avec l'Ukraine et des capacités de défense de l'Europe, dans un contexte de fortes tensions internationales. Les célébrations intervenaient au lendemain d'un feu d'artifice exceptionnellement avancé au 13 juillet. En raison d'une canicule accompagnée d'un risque élevé d'incendies, plusieurs bals des pompiers avaient été annulés. Plus tard dans la journée, l'attention des Français devait également se tourner vers la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France à l'Espagne.