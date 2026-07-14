Matières premières agricoles : les cultures de rentabilité en Afrique menacées

Le prix d'une tasse de café le matin, d'une tablette de chocolat ou d'une théière est de plus en plus influencé par des événements qui se déroulent bien au-delà des rayons des supermarchés.

Selon un nouveau rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les sécheresses, les inondations, les maladies des cultures et d'autres perturbations survenues dans les principaux pays producteurs ont entraîné, ces dernières années, de fortes fluctuations des prix mondiaux du café, du cacao et du thé, ce qui a eu des répercussions sur les agriculteurs, les entreprises et les consommateurs.

Selon le rapport, les aléas climatiques restent le principal facteur à l'origine des flambées de prix de ces produits de grande consommation.

Les fluctuations de prix à court terme sont principalement déterminées par les variations de l'offre et de la demande, qui expliquent plus de 90 % de la dynamique des prix observée. Les anticipations concernant les conditions futures du marché peuvent également influencer les prix avant même que les variations de l'offre ou de la demande ne se concrétisent pleinement.

La production est concentrée dans un petit nombre de pays. Le Brésil et le Vietnam représentent près de la moitié de la production mondiale de café, tandis que la Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent plus des deux tiers de l'offre mondiale de cacao. La Chine produit plus de la moitié de la production mondiale de thé.

Selon ce rapport, cette concentration rend les prix internationaux très sensibles aux chocs localisés. Parallèlement, la demande continue de croître, en particulier dans les économies émergentes, tandis que les longues distances entre les producteurs et les consommateurs accroissent la vulnérabilité aux perturbations des transports et à la hausse des coûts.

Le rapport a également révélé que les chocs de prix ne se répercutent pas de manière uniforme tout au long de la chaîne de valeur. Les producteurs sont plus directement exposés aux fluctuations des prix mondiaux, tandis que l'impact sur les prix à la consommation est généralement plus limité.

Le café, le cacao et le thé assurant la subsistance de millions d'agriculteurs à travers le monde, la FAO met en garde contre le fait que les fluctuations brutales des prix ont des répercussions directes sur les revenus des ménages, la pauvreté, la sécurité alimentaire et les recettes publiques, en particulier dans les pays où ces produits représentent une part importante des recettes d'exportation.

Le rapport préconise la mise en œuvre de mesures politiques coordonnées afin de remédier aux vulnérabilités structurelles et d'atténuer l'impact des chocs futurs.

Il recommande de renforcer les systèmes de production grâce à des pratiques agricoles résilientes au changement climatique, à une meilleure gestion des ravageurs et des maladies, ainsi qu’à des outils de gestion des risques améliorés. Il appelle également à une plus grande transparence des marchés grâce à une meilleure information sur l’état des cultures, les stocks et les flux commerciaux, ainsi qu’à une répartition plus équitable de la valeur en permettant aux producteurs de se diversifier dans la transformation, la certification et la création de marques.