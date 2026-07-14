RDC : le virus Ebola progresse encore plus vite malgré la riposte

Le responsable des situations d'urgence à l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Chikwe Ihekweazu, a déclaré mardi que sa visite au cœur de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo s'était révélée « assez encourageante à bien des égards, mais aussi profondément préoccupante à bien des égards ».

L'épidémie qui sévit dans l'est du pays est désormais celle qui connaît la progression la plus rapide de l'histoire, et de nouveaux défis ne cessent d'apparaître alors même que débutent les travaux sur deux traitements indispensables pour une souche d'Ebola pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement.

S'exprimant à Genève après s'être rendu à Bunia, M. Ihekweazu a déclaré : « Malgré les progrès que nous avons accomplis » pour réduire le nombre de cas, « l'épidémie continue de prendre le pas sur les efforts de lutte ».

M. Ihekweazu a ajouté qu'il s'agissait désormais de la troisième plus grande épidémie d'Ebola jamais enregistrée, avec près de 2 000 cas confirmés et plus de 700 décès au 11 juillet.

« Le constat le plus alarmant est peut-être que bon nombre des décès récemment signalés concernent des personnes qui sont décédées chez elles sans jamais avoir pu se rendre dans un établissement de santé ni recevoir de soins », a-t-il déclaré.

« Et à ce jour, 80 % des nouveaux cas ne figurent pas sur nos listes de contacts et proviennent donc de chaînes de transmission inconnues. »

M. Ihekweazu a également déclaré que les attaques contre les établissements de santé « ont toutes été des incidents sporadiques », ajoutant que « la meilleure façon de résoudre ce problème est de faire preuve d'ouverture et de transparence quant aux soins prodigués dans ces lieux ».

Cette épidémie est causée par le virus Bundibugyo, une souche d'Ebola pour laquelle il n'existe aucun vaccin homologué.

Le virus Ebola est très contagieux et peut se transmettre aux humains par le biais d'animaux sauvages.

Elle se transmet au sein de la population humaine par contact avec des fluides corporels tels que les vomissures, le sang ou le sperme, ainsi qu'avec des surfaces et des objets contaminés, comme la literie et les vêtements.