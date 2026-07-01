Des dissidents catholiques traditionalistes défient le pape Léon XIV

Un groupe dissident de catholiques traditionalistes a ouvertement défié le pape Léon XIV en consacrant, mercredi, quatre évêques sans son consentement, rejetant les excommunications qui en ont résulté et affirmant qu’il s’agissait d’un « devoir sacré » de défendre la foi catholique.

La Fraternité Saint-Pie X, qui s'oppose aux réformes modernisatrices de l'Église catholique, a procédé aux ordinations dans son séminaire d'Écône, en Suisse, malgré un appel de dernière minute lancé par Léon pour qu'elle y renonce.

Le pape américain a averti, mardi dans une lettre, que la consécration d'évêques sans son accord constituait un « péché d'une extrême gravité » qui porterait, en réalité, préjudice à leurs fidèles.

Et pourtant, les cloches sonnaient à travers la vallée alpine brumeuse tandis que des centaines de prêtres défilaient deux par deux vers l'autel sous un chapiteau, au début de la messe, à laquelle assistaient des milliers de fidèles catholiques qui préfèrent la messe traditionnelle en latin aux liturgies modernes.

La messe, avec ses vêtements liturgiques richement ornés de velours et de dorures, ses chants et son encens, a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'association, avec une traduction simultanée en plusieurs langues.

Cet événement religieux grandiose et parfaitement organisé a mis en évidence la portée internationale de cette communauté, malgré son statut de groupe schismatique en marge de l'Église, ainsi que son attrait auprès des catholiques conservateurs et traditionalistes, méfiants à l'égard du monde moderne et laïc.

Ces consécrations constituent une crise majeure pour Léon, qui a donné la priorité à l'unité de l'Église et à l'apaisement des tensions avec les traditionalistes, tensions qui se sont aggravées sous le pontificat du pape François.

La Fraternité Saint-Pie X, comme on l'appelle, constitue une menace pour le Saint-Siège, car elle incarne une Église parallèle, ultra-catholique et antérieure au concile de Vatican II.

Elle compte désormais six évêques, 751 prêtres, 264 séminaristes formés dans cinq séminaires, 145 frères religieux, 88 oblats et 250 sœurs religieuses représentant 50 nationalités, selon les statistiques de la Fraternité Saint-Pie X.

Au début de la messe, un prêtre a lu à haute voix une déclaration justifiant ces consécrations comme un « devoir sacré » nécessaire et rejetant les sanctions qui en découlaient.

À mi-parcours, Mgr Alfonso de Galarreta, qui avait lui-même été consacré sans le consentement du pape en 1988, a imposé les mains sur la tête des quatre nouveaux évêques.

Le rituel de l'imposition des mains transmet le Saint-Esprit d'un évêque à un autre et rappelle le geste du Christ envers ses apôtres.

Selon le droit canonique, le simple fait de consacrer un évêque sans mandat papal entraîne la sanction la plus sévère prévue par l'Église catholique : l'excommunication automatique des quatre nouveaux évêques et de l'évêque qui a célébré le rite.

Cela revient également à un acte schismatique, c'est-à-dire à une rupture intentionnelle de l'unité de l'Église catholique.

Arlina Onglao, une agente de voyages âgée de 71 ans qui a fait le voyage à pied depuis son domicile à Manille, aux Philippines, a déclaré qu’elle souhaitait se rendre à Écône pour assister à cet « événement historique » et qu’elle ne se souciait guère de la perspective d’une excommunication.

« Je viens tout juste d'arriver, mais j'apprécie vraiment leur façon de faire », a-t-elle déclaré.

« J'ai l'impression d'être sur un chemin plus sûr vers le paradis. »

Le chercheur en médecine Wulfran Lindzondzo, âgé de 42 ans, originaire du Gabon et résidant aujourd’hui en France, a déclaré vouloir « redécouvrir la tradition » à travers cette association, soulignant sa présence dans ce pays africain.

« Le Saint-Père n’est pas vraiment d’accord avec cela, mais je m’en remets à Dieu : je prierai le Bon Dieu pour que les autorités de Rome acceptent un jour de revenir aux traditions de l’Église », a-t-il déclaré avant le début de la messe.