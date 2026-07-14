Afrique du Sud : le dossier d'extradition de Kemi Seba renvoyé au 11 août

Kemi Seba doit encore patienter dans une cellule de prison en Afrique du Sud. Alors que la justice sud-africaine devait examiner ce mardi la demande de son extradition introduite par le Bénin, le dossier a été renvoyé au 11 août 2026.

Un délai supplémentaire que les juges vont mettre à contribution pour poursuivre l’étude du dossier avant de se prononcer.

Le Bénin, pays dont il est originaire l’accuse d’incitation à la violence et de blanchiment d’argent, après son soutien au coup d’état manqué de décembre 2025. Des faits qu’il conteste.

Ses avocats s’opposent à son extradition invoquant les risques auxquels leur client pourrait faire face au Bénin.

Kemi Seba de son vrai nom Gilles Robert Capo Chichi et son fils avaient été arrêté le 13 avril pour tentative de sortie d’Afrique du Sud via le Zimbabwe avec des visas expirés.