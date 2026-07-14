En Thaïlande, un hippopotame nain prédit une finale France-Argentine de Coupe du monde

L'hippopotame nain vedette Moo Deng a repris ses pronostics de football mardi 14 juillet, en donnant la France gagnante face à l'Espagne puis en plaçant ensuite l'Argentine devant l'Angleterre, au zoo ouvert de Khao Kheow, à Chonburi, en Thaïlande. Sa mère, Jonah, a fait un choix différent en optant pour l'Argentine, avant que le duo ne soit aperçu ensemble dans leur enclos. Cet événement ludique était organisé à l'approche des matchs décisifs de la Coupe du monde de la FIFA. Le dispositif de prédiction a été mis en place au zoo ouvert de Khao Kheow, dans le district de Si Racha, par le directeur du zoo, Narongwit Chodchoi, et le soigneur Benz, à l'aide de demi-pastèques sculptées avec les noms et les drapeaux des équipes pour chaque demi-finaliste de la Coupe du monde. Les choix de Moo Deng annoncent une finale France-Argentine, même si le zoo souligne qu'il ne s'agit que d'un divertissement. Née le 10 juillet 2024 de Jonah et Tony, Moo Deng est devenue une véritable sensation sur internet en septembre de la même année et a fêté son deuxième anniversaire avec quatre jours de célébrations au zoo le 10 juillet. Les responsables précisent que cet exercice s'inscrit aussi dans le programme d'enrichissement des animaux du parc.