Les supporters français et espagnols envahissent les rues du Texas avant la demi-finale du Mondial

Des milliers de supporters français et espagnols ont envahi les rues autour de l’AT&T Stadium, à Arlington, au Texas, mardi 14 juillet, défilant en groupes séparés et chantant au rythme des tambours et des cors avant la demi-finale de Coupe du monde de football de leurs équipes. La rencontre coïncidait avec le 14 Juillet, fête nationale française qui commémore la prise de la prison de la Bastille en 1789, un moment fondateur qui a déclenché la Révolution française. Partout en France, cette journée est traditionnellement marquée par des cérémonies militaires, des concerts, des feux d’artifice et des célébrations populaires. La France s’est qualifiée pour le dernier carré grâce à sa victoire 2-0 contre le Maroc, tandis que l’Espagne est arrivée au Texas invaincue depuis 37 matches après avoir éliminé la Belgique 2-1 en quarts de finale. Le vainqueur affrontera l’Angleterre ou l’Argentine en finale de la Coupe du monde, dimanche.