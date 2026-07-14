Sénégal : Macky Sall reçu par Diomaye Faye vendredi

Macky Sall est attendu à Dakar vendredi. L’ancien président fait son retour dans la capitale sénégalaise, deux ans après avoir quitté le pouvoir. Au menu de sa visite ‘’éclaire”, une rencontre avec Bassirou Diomaye Faye.

Candidat à la succession d’António Guterres au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Macky Sall est en campagne et doit encore solliciter le soutien officiel du Sénégal.

Le pays qu’il a dirigé de 2012 à 2024 peine à se prononcer sur sa démarche, malgré sa demande introduite en février. En mars, Dakar affirmait d’ailleurs n’avoir ni soutenu ni initié la candidature de Macky Sall.

Le contexte politique, dominé par la rupture entre Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko, peut changer la donne. Alors que, des voix réclament justice pour les violences enregistrées sous le régime de Macky Sall.