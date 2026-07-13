Ebola en RDC : le personnel de santé en grève pour salaires impayés

Des dizaines de personnes travaillant dans un centre de traitement d'Ebola à l'hôpital général de Rwampara, dans le nord-est du Congo, se sont mises en grève lundi pour protester contre le non-paiement de leurs salaires et primes.

L'hôpital a été fermé par le personnel en grève, qui a bloqué la route menant à l'établissement et brûlé des pneus devant l'entrée principale.

Parmi les grévistes figurent des épidémiologistes, des enquêteurs sanitaires, des chauffeurs et des fossoyeurs qui affirment ne pas avoir été payés par les autorités congolaises.

Certains membres du personnel de santé du centre et certains agents de terrain ont entamé une grève la semaine dernière, reprochant aux autorités de ne pas leur avoir versé leurs salaires depuis le début de l'épidémie en mai.

« Nous enterrons des personnes qui sont restées chez elles pendant quatre jours, et on voit clairement qu’elles sont mortes du virus Ebola. Nous les enterrons dans des sacs en plastique pour nous protéger », a déclaré John Bahati Nguna, membre de l’équipe chargée des enterrements.

« Maintenant, ils viennent de Kinshasa, se prétendent être les patrons et logent à l'hôtel. Ils mangent bien, dorment bien et ne savent même pas ce qui se passe sur le terrain », a-t-il ajouté.

« Nous n'avons pas été payés. Cela fait 45 jours. Comme ils l'ont dit, avec beaucoup d'amertume, nous n'avons pas été payés », a déclaré Olivier Duciel, qui travaille au sein d'une équipe chargée de sensibiliser la population au virus Ebola.

Les autorités congolaises ont déclaré l'épidémie d'Ebola le 15 mai, alors que la maladie se propageait depuis plusieurs semaines sans avoir été officiellement détectée, selon l'Organisation mondiale de la Santé. Cette nouvelle épidémie est causée par le virus rare de Bundibugyo, pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement approuvé.