Le Kenya met fin à la construction d'un centre de quarantaine contre Ebola

Le Kenya a ordonné l'arrêt des travaux construction du centre de traitemant d'Ebola destiné au ressortissants américains.

Il s'agit d'une déclaration du ministre de la Santé devant un tribunal. Aden Duale a été condamné pour outrage au tribunal pour avoir ignoré une précédente décision de justice ordonnant la suspension des travaux.

« J'ai ordonné l'arrêt immédiat et total de tout projet de construction, de préparation du site ou de toute activité connexe concernant la base aérienne de Laikipia, dans l'attente de l'audience et de la décision relative à la requête au fond, ou jusqu'à nouvel ordre de cette cour », a déclaré le ministre de la Santé, Aden Duale.

Les États-Unis avaient commencé à construire une installation sur la base aérienne au cas où ils devraient évacuer leurs ressortissants des zones touchées par l'épidémie d'Ebola, qui a débuté le mois dernier en République démocratique du Congo.

Le Barreau du Kenya (LSK), qui avait également pris part à la requête, a indiqué que le tribunal avait jugé M. Duale « coupable d’outrage au tribunal en raison de la poursuite des activités liées au projet de centre de quarantaine et de traitement contre Ebola ».

« Les autorités publiques ne sont pas libres de choisir les aspects des directives judiciaires auxquelles elles se conformeront », a-t-il indiqué dans un communiqué.

M. Duale a été sommé de comparaître mardi devant le tribunal « pour l’audition des circonstances atténuantes et le prononcé de la peine ».

L’outrage au tribunal est passible d’une amende maximale de 200 000 shillings (1 500 dollars) et/ou de six mois d’emprisonnement.

Le Kenya n’a jamais enregistré de cas d’Ebola et nombreux sont ceux qui s’opposent à l’entrée sur le territoire de porteurs potentiels de cette maladie hautement contagieuse.

Les États-Unis se sont également engagés à verser 13,5 millions de dollars pour soutenir les efforts de préparation du Kenya face à Ebola, mais les détracteurs s’opposent également à ce qu’ils considèrent comme des connotations coloniales dans cet accord.