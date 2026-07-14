Kenya : des femmes âgées jouent au football pour la santé

Au Kenya, dans un village du comté de Makueni, des femmes âgées entre 50 et 80 ans jouent au football au sein du club des ‘’Maiani Grannies’.’ Pour elles, jouer au ballon rond, c'est la santé.

Peninah Wambua, 56 ans, est membre de cette équipe. ''J'ai commencé à jouer au football en 2026. Avant de commencer, j'avais des douleurs partout dans le corps. Je ne me sentais pas bien car je souffrais d’hypertension, mais depuis que j’ai commencé à jouer au football, je vais bien, je n’ai plus aucun problème de santé, je peux marcher longtemps et j’espère vivre plus longtemps.'', explique la footballeuse.

Ce qui était au départ une simple initiative sportive s'est transformée en une communauté très soudée.

''Ce groupe a été créé pour celles d’entre nous qui sont à la retraite et qui mènent une vie assez sédentaire, tout en faisant face à de nombreux problèmes de santé. Nous nous sommes donc réunies pour jouer au football dans un souci de santé, afin de rester en forme, de réduire notre consommation de médicaments et de créer des liens sociaux. Nous nous réunissons, nous prions ensemble, nous jouons ensemble, nous chantons et nous rions ensemble. Au moment de rentrer chez soi, le stress s’est envolé et on se sent bien dans sa peau. Mais au-delà de cela, nous participons désormais à des tournois aux côtés d’autres mamies.'', raconte Juliana Mulandi, grand-mère de 76 ans, footballeuse et présidente du club ''Maiani Soccer Grannies''.

Mais Mary Kioko, coach en bien-être et remise en forme affirme que la pratique d’un sport apporte de nombreux bienfaits pour la santé, quel que soit l’âge.

''Parmi les bienfaits de rester physiquement active en vieillissant, on peut citer l’amélioration de la santé cardiaque, la réduction du risque d’hypertension, de diabète et d’obésité, ainsi que le renforcement des muscles et des os. Cela améliore également l’équilibre, la souplesse et la mobilité articulaire''.

Inspirées par les tournois internationaux de football, ces femmes rêvent de représenter un jour le Kenya lors de compétitions réservées aux femmes d’âge mûr.

Malgré leur enthousiasme et leur amour du jeu, ces mamies sont confrontées à des défis de taille.

Comme de nombreux clubs de football amateurs de mamies à travers le Kenya, elles disposent de moyens financiers limités pour les terrains, les maillots et le transport vers les tournois.

Cela les oblige à compter fortement sur le soutien de la communauté, les contributions personnelles et les dons de bienfaiteurs.