Trump-Netanyahu : première rencontre depuis le début de la guerre en Iran

Le président américain Donald Trump a reçu mardi à la Maison Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il s'agit de leur première rencontre en face à face depuis leurs divergences sur la stratégie à adopter vis-à-vis de l'Iran.

Les deux dirigeants se sont entretenus pendant près d'une heure trente lors d'une réunion à huis clos, qualifiée de "positive et productive" par la Maison Blanche. Le programme nucléaire iranien a été au cœur des discussions.

À l'issue de la rencontre, Benjamin Netanyahu a salué "l'une des meilleures réunions" qu'il ait eues avec Donald Trump. Le Premier ministre israélien a insisté sur la solidité de l'alliance entre les deux pays, affirmant que les deux dirigeants partageaient le même objectif : empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, "par des moyens diplomatiques ou par d'autres moyens".

Cette rencontre intervient alors que Washington affirme vouloir donner une chance à la diplomatie avec Téhéran, après plusieurs semaines d'affrontements entre les États-Unis et l'Iran.

Les deux responsables ont également évoqué la mise en œuvre de l'accord conclu entre Israël et le Liban, ainsi que la situation dans la bande de Gaza, où les efforts diplomatiques restent au point mort.