RDC : la quête d’héritiers mâles expose des femmes à des grossesses non désirées

Gloria Masanka a failli mourir en donnant naissance à son premier enfant. Plus tard, elle a perdu des jumeaux et a souffert pendant des années d’hypertension artérielle dangereuse pendant ses grossesses.

Aujourd’hui, en tenant sa plus jeune fille dans ses bras, elle dit ne plus vouloir d’enfants. Mais aux yeux de sa famille, son devoir n’est pas accompli.

Elle a déclaré ne plus vouloir avoir d’enfants. Pourtant, elle a deux filles, et la pression pour avoir un garçon est forte. « Chaque jour, pour mes beaux-parents, c’est une préoccupation », dit-elle. « Les filles vont partir. Elles seront… eh bien, ils utilisent un terme, elles seront "achetées" par une autre famille. » Elle reconnaît qu’elle continuera probablement à essayer d’avoir un garçon.

Elle-même est une mère active, travaillant comme animatrice radio à la radiodiffusion nationale du Congo. Elle exprime sa frustration face aux mentalités persistantes sur la place des femmes dans la société. « Aujourd’hui, nous avons des filles qui sont présidentes de la République, des femmes qui occupent des postes élevés », dit-elle. « La mentalité africaine même si le monde change, que les choses évoluent sur certains points, rien ne change. »

Devant un café local, Regine Ntumba, femme au foyer, a expliqué qu’elle voulait avoir quatre enfants. Elle en a finalement eu six. Ses quatre premiers étaient des filles, et elle a enfin donné naissance à un garçon à sa cinquième grossesse. Son mari, Prosper Mbumba, est un militant des droits de l’homme. Il admet que son travail entre parfois en conflit avec les pressions culturelles auxquelles sa famille est soumise. « Ma culture et les valeurs culturelles, la famille, tout cela… je ressentirais une certaine absence, car effectivement, les filles vont se marier, les enfants qu’elles auront appartiendront à d’autres familles, à d’autres clans, à d’autres nations », explique-t-il.

Regine dit avoir ressenti cette pression, même si elle aurait été heureuse de s’arrêter plus tôt. « Mais ce n’était pas à moi de décider. C’est l’homme qui a le dernier mot », ajoute-t-elle.

La quête d’héritiers mâles

Dans de nombreuses régions d’Afrique subsaharienne, les femmes subissent une pression accrue bien plus que les hommes pour donner naissance à des fils afin de perpétuer les lignées familiales. Comme les filles épousent souvent des hommes d’autres clans ou tribus, les fils sont considérés comme nécessaires pour préserver l’héritage des ancêtres. Cette croyance est si ancrée que de nombreuses femmes l’acceptent comme justifiée, même si les grossesses répétées mettent leur santé en danger.

La République démocratique du Congo (RDC) présente l’un des taux de fécondité les plus élevés au monde, avec 5,9 enfants par femme, selon les chiffres des Nations unies. Ce taux est principalement alimenté par des considérations culturelles favorisant le mariage précoce et les familles nombreuses, ainsi que par un accès insuffisant à la contraception.

Environ 29 % des Congolaises, mariées ou non, déclarent avoir un « besoin non satisfait » en matière de planification familiale, qu’il s’agisse d’espacer les naissances ou d’arrêter d’avoir des enfants, selon le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).

Les défis structurels

Les autorités congolaises affirment vouloir remédier à cette situation dans le cadre d’un plan stratégique sur cinq ans, visant à offrir « un accès à des informations et services de planification familiale de qualité et à un coût abordable » à toute femme en âge de procréer d’ici 2030. Mais c’est une tâche colossale dans un pays grand comme l’Europe de l’Ouest, marqué par des infrastructures défaillantes et des rébellions armées dans l’est.

La quête d’héritiers mâles est profondément ancrée dans le tissu social, exposant de nombreuses femmes à des grossesses non désirées, explique Patrick Djemo, médecin et directeur de MSI Reproductive Choices en RDC. Selon lui, trop de grossesses, surtout si elles sont trop rapprochées, représentent un risque pour la santé des femmes.

Outre les risques sanitaires, la contraception n’est pas une décision que les femmes prennent seules. « Les données des enquêtes menées jusqu’à présent montrent que la femme qui souhaite utiliser un produit contraceptif ne décide pas seule », souligne-t-il. « Nous sommes dans une société africaine où les hommes ont vraiment le pouvoir sur beaucoup de choses, surtout tout ce qui concerne la sexualité. »