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RDC : le M23 impose des restrictions face à la propagation d’Ebola

Bunia, dans la province de l'Ituri, à l'est du Congo, mardi 18 août 2026.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

and AFP, AP

République démocratique du Congo

Le groupe rebelle AFC/M23, qui contrôle de vastes territoires dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé de nouvelles restrictions sur les déplacements de personnes à destination et en provenance des zones touchées par l’épidémie d’Ebola.

Le groupe, qui affirme avoir contribué à contenir la propagation du virus dans les territoires sous son contrôle, a décidé de suspendre pendant un mois, à compter de samedi, la circulation des taxis collectifs sur l’axe routier reliant Goma à Kirumba.

Les pirogues transportant des passagers sur certains itinéraires du lac Édouard seront également interdites pendant cette période, selon un communiqué publié mercredi soir.

Les minibus pourront toutefois continuer à circuler sur la route Goma-Kirumba, sous réserve de contrôles sanitaires et de sécurité. Le transport de marchandises par camion restera également autorisé.

Deux cas importés à l’origine des nouvelles mesures

Cette décision fait suite à la détection de deux cas d’Ebola chez des voyageurs arrivés de Lubero, une zone sous le contrôle des autorités gouvernementales, dans un village situé sur un territoire contrôlé par le M23.

Un membre de l’équipe d’intervention mise en place par les autorités rebelles a confirmé ces informations à Reuters.

Ces nouvelles restrictions illustrent les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités sanitaires pour contenir une épidémie qui, selon des responsables de santé, serait la plus rapide propagation du virus Ebola jamais enregistrée.

La réponse sanitaire se déroule dans un contexte particulièrement complexe, marqué par la poursuite des affrontements entre les autorités congolaises et l’AFC/M23, un groupe que les Nations unies et plusieurs gouvernements occidentaux accusent d’être soutenu par le Rwanda. Kigali rejette ces accusations.

Le M23 renforce son contrôle dans l’est du pays

L’AFC/M23 contrôle depuis le début de l’année 2025 de vastes portions des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Lors de son offensive, le groupe s’était notamment emparé de Goma et de Bukavu, les deux principales villes de l’est de la RDC.

L’épidémie d’Ebola constitue désormais un nouvel enjeu pour le groupe rebelle, qui cherche à renforcer son contrôle administratif et sécuritaire sur les territoires qu’il occupe.

En prenant des mesures de restriction des déplacements et en organisant la réponse sanitaire, l’AFC/M23 entend ainsi démontrer sa capacité à exercer une forme d’autorité dans les zones sous son contrôle, alors que les efforts de lutte contre l’épidémie doivent composer avec la situation sécuritaire et les divisions politiques du pays.

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