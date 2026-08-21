L'Espagne transfère des centaines de migrants de la plage de Ceuta vers des abris temporaires

Des agents de la Police nationale et de la Garde civile ont escorté des migrants vers des centres d'accueil temporaires à Loma Margarita et El Embolsamiento. Plus de 1 200 personnes avaient été transférées en fin de matinée, tandis que des sources locales évoquaient un total pouvant atteindre 1 700. La plage a ensuite été évacuée, même si certains migrants sont revenus. L'Espagne a préparé des places pour quelque 1 800 personnes dans des installations militaires et des tentes, d'autres sites devant ouvrir dans les prochains jours. Ces centres doivent fournir de l'eau, de la nourriture, des toilettes, un soutien psychosocial et un hébergement plus sûr, tout en rétablissant des conditions sanitaires sur la plage. L'Agence des Nations unies pour les réfugiés a exhorté l'Espagne à garantir l'accès aux soins de santé et aux procédures d'asile, et à identifier les personnes ayant besoin de protection internationale. Human Rights Watch a indiqué le 21 août que des milliers de personnes avaient passé près de trois semaines à dormir dehors, sans installations sanitaires suffisantes ni accès clair aux procédures juridiques. La crise fait suite à l'arrivée massive de personnes en provenance du Maroc les 30 et 31 juillet, lorsque plus de 72 000 personnes ont rejoint Ceuta, selon les estimations du gouvernement espagnol. La plupart sont depuis retournées au Maroc, mais au moins 90 personnes auraient trouvé la mort lors de cet afflux.