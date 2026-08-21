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Bénin : le cyberactiviste Steve Amoussou libre après deux ans de prison

Cotonou, Bénin, mardi 19 mai 2026.   -  
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By Africanews

Bénin

Le cyberactiviste béninois Steve Amoussou a été libéré jeudi 20 août 2026 après avoir purgé la totalité de sa peine de deux ans de prison ferme. Il avait été condamné pour cyberharcèlement et incitation à la révolte dans une affaire liée au compte très suivi du « Frère Hounvi ».

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) l’avait également condamné à une amende de deux millions de francs CFA. Le compte attribué au « Frère Hounvi », suivi par quelque 75 000 personnes, s’était fait connaître par des publications particulièrement critiques envers l’ancien président Patrice Talon et son gouvernement.

Steve Amoussou avait été interpellé en avril 2024 à Lomé, au Togo, dans des circonstances contestées par ses avocats. Selon ces derniers, il avait été enlevé par un groupe venu de Cotonou avant d’être remis aux autorités béninoises.

À sa sortie de prison, le cyberactiviste a exprimé son soulagement et affirmé ne nourrir aucun ressentiment. Il a toutefois expliqué avoir passé ses deux années de détention à l’isolement, une épreuve qu’il décrit comme particulièrement exigeante sur le plan psychologique.

Interrogé sur son éventuelle identité derrière le pseudonyme « Frère Hounvi », Steve Amoussou n’a pas souhaité répondre directement, préférant insister sur la nécessité de favoriser le consensus et le vivre-ensemble au Bénin.

Désormais libre, il affirme vouloir reprendre ses activités d’analyse et de commentaire de l’actualité, en continuant à « observer, analyser, comprendre et expliquer ».

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