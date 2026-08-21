Somalie : six millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë

Six millions de personnes en Somalie sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

Ces données alarmantes ont été enregistrées alors que le Programme alimentaire mondial (PAM) ne dispose plus que d’un dixième des ressources dont il disposait en 2022. Cette année-là, l’agence avait contribué à éviter la famine en Somalie, lorsque le pays était ravagé par la sécheresse et les conflits.

« Si l’on compare la situation actuelle à celle de 2022, où nous étions confrontés à un risque similaire de famine, nous ne disposons aujourd’hui que d’environ 10 % des ressources. Nous ne pouvons faire que le strict minimum. Nous ne fournissons ces aides nutritionnelles qu’aux enfants qui sont les plus durement touchés. Nous ne sommes pas en mesure de venir en aide aux mères, ni d’intensifier l’aide alimentaire pour que ceux qui n’ont pas assez à manger puissent recevoir davantage de nourriture. », a indiqué Carl Skau, directeur exécutif par intérim du PAM.

Des coupes dans l’aide internationale opérées par les donateurs et à la réaffectation des ressources vers d’autres crises humanitaires a considérablement réduit les fonds et empêché le PAM d’étendre son aide en Somalie.

« Cela fait quatre mois que nous vivons dans ce camp. Nous avons fui la ville de Qoryoley, dans la région du Bas-Shabelle. Mon fils est très affaibli par la faim. J’ai six autres enfants, leur père est décédé, et je dois m’occuper de mes enfants et les nourrir. Je n’ai personne d’autre que ma mère, qui est encore en vie et vit avec moi. Mais elle n’a de toute façon pas les moyens de nous aider. Elle se trouve dans la même situation que moi, sans rien sur quoi compter. En dehors de ce camp, nous ne recevons aucune aide régulière. Il y a du travail occasionnel, mais même celui-ci est la plupart du temps introuvable. Je lave le linge d’autres familles quand je le peux. Certains jours, nous gagnons assez d’argent pour manger un peu ; d’autres jours, nous ne mangeons pas. Aujourd’hui, je suis venue au centre nutritionnel pour récupérer de la nourriture pour mon fils. C’est là que nous nous sommes rencontrés par hasard. Voilà la réalité de notre quotidien. », a expliqué Halima Mohamed Hassan, une personne déplacée à l’intérieur du pays.

Le PAM prévoit que 1,9 million d’enfants de moins de cinq ans en Somalie souffriront de malnutrition aiguë cette année, dont près de 500 000 qui auront besoin d’un traitement d’urgence contre la malnutrition aiguë sévère.