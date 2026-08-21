Belgique : l'université de Gand suspend le chercheur controversé Nathan Cofnas

L'université de Gand, en Belgique, a suspendu jeudi l'universitaire américain à l'origine des accusations de plagiat visant Jason Arday, cet ancien professeur noir de Cambridge retrouvé mort la semaine dernière après avoir démissionné.

Nathan Cofnas, qui se présente lui-même comme un « réaliste racial » et avait déjà été licencié de Cambridge il y a deux ans, a annoncé sa suspension sur X, se disant certain d'être bientôt licencié. Sans le nommer, l'université de Gand a confirmé avoir ouvert une enquête disciplinaire préliminaire contre un chercheur postdoctoral, suspendu « à titre de mesure de précaution ».

Jason Arday était devenu, en 2023, le plus jeune professeur noir de l'histoire de Cambridge. Il a été retrouvé mort vendredi, à 41 ans, alors qu'il faisait face à des accusations croissantes de plagiat dans sa thèse et d'exagération de certaines de ses réalisations. Diagnostiqué autiste dans son enfance, il avait contesté ces allégations avant de démissionner le 5 août, évoquant dans sa lettre avoir « atteint les limites de ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une personne ».

Ces soupçons de plagiat, apparus il y a plusieurs années sans suite à l'époque, avaient été relancés le mois dernier par Nathan Cofnas, donnant lieu à une large couverture médiatique au Royaume-Uni et aux États-Unis, où des commentateurs de droite ont mis en cause les politiques de diversité et d'inclusion.

L'université de Gand indique désormais évaluer l'opportunité d'une procédure disciplinaire complète contre son chercheur.