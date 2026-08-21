Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Belgique : l'université de Gand suspend le chercheur controversé Nathan Cofnas

AP   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Belgique

L'université de Gand, en Belgique, a suspendu jeudi l'universitaire américain à l'origine des accusations de plagiat visant Jason Arday, cet ancien professeur noir de Cambridge retrouvé mort la semaine dernière après avoir démissionné.

Nathan Cofnas, qui se présente lui-même comme un « réaliste racial » et avait déjà été licencié de Cambridge il y a deux ans, a annoncé sa suspension sur X, se disant certain d'être bientôt licencié. Sans le nommer, l'université de Gand a confirmé avoir ouvert une enquête disciplinaire préliminaire contre un chercheur postdoctoral, suspendu « à titre de mesure de précaution ».

Jason Arday était devenu, en 2023, le plus jeune professeur noir de l'histoire de Cambridge. Il a été retrouvé mort vendredi, à 41 ans, alors qu'il faisait face à des accusations croissantes de plagiat dans sa thèse et d'exagération de certaines de ses réalisations. Diagnostiqué autiste dans son enfance, il avait contesté ces allégations avant de démissionner le 5 août, évoquant dans sa lettre avoir « atteint les limites de ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une personne ».

Ces soupçons de plagiat, apparus il y a plusieurs années sans suite à l'époque, avaient été relancés le mois dernier par Nathan Cofnas, donnant lieu à une large couverture médiatique au Royaume-Uni et aux États-Unis, où des commentateurs de droite ont mis en cause les politiques de diversité et d'inclusion.

L'université de Gand indique désormais évaluer l'opportunité d'une procédure disciplinaire complète contre son chercheur.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.