Lors d’un rassemblement à Tunis Jeudi, à l’appel du mouvement Nafas, qui tente de fédérer les opposants au président Kais Saied de quitter le pouvoir.

Des Tunisiens en colère face aux pénuries d’eau et d’électricité. Alors que le pays était en proie à la canicule ces derniers mois, des mesures de rationnement ont été mises en place.

Les manifestants ont réclamé une amélioration des services publics de base ainsi que la fin des pénuries de médicaments, de la hausse du coût de la vie et des restrictions des libertés.

''J’essaie de défendre mon pays car je le vois se diriger vers l’abîme, sans aucun programme ni planification. Le pays est dans l’impasse : il n’y a ni eau ni électricité. Ce que je constate, c’est que le pays recule, alors que d’autres nous ont dépassés.'', explique Youssef Hleli, manifestant

L’accès à l’eau reste une préoccupation de longue date dans certaines régions du pays.

La Tunisie devrait bénéficier du soutien de l’Union européenne dans le secteur de l’eau et de l’électricité, dans le cadre d’un mémorandum d’entente sur la migration liant les deux parties. Des Tunisiens appellent désormais à la révision du texte.

''Le protocole d’accord sur la migration signé avec l’Italie n’est pas contraignant et peut être réexaminé. On peut négocier avec le gouvernement italien ou l’Union européenne et le revoir, car il s’agit d’un protocole d’accord, et non d’un contrat formel ou d’un accord officiel.'', déclare Hayet Lafi, manifestante :

Le président tunisien accuse ses détracteurs de recevoir des financements étrangers pour attiser les troubles et déstabiliser les intérêts nationaux de la Tunisie.