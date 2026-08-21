Mexique : les duels d'aura transforment un mème viral en concours en public

Les participants s’affrontent lors de "battles d’aura" informelles, à coups de pas de danse, de poses, d’expressions du visage et de gestes ludiques pour montrer qui parvient le mieux à capter l’attention du public. Il n’y a aucun affrontement physique : les spectateurs désignent en général le vainqueur en fonction de l’assurance, du charisme et de la créativité. La tendance tire son nom de l’argot en ligne "aura", utilisé pour décrire une personne à la présence forte et charismatique. L’expression "farmear aura", ou "farming aura", a commencé comme une blague autour de la collecte de "points d’aura" imaginaires sur internet, avant de devenir une compétition bien réelle. Lors d’un événement récent, Kaled Rosales Salazar, 16 ans, a remporté 2 000 pesos mexicains, soit environ 100 € à l’époque, après avoir battu son rival, Carlos Irving Quintana, 14 ans, surnommé "Thanos". Le finaliste a reçu 1 000 pesos. Les organisateurs assurent que ces battles sont conçues pour être rythmées, à l’image des vidéos courtes et percutantes qui ont permis à la tendance de se diffuser sur TikTok. Les concurrents passent chacun leur tour pendant quelques secondes seulement, en reprenant des danses virales, des références de mèmes, des expressions exagérées et des mouvements improvisés. Ce qui n’était au départ qu’un mème en ligne est en train de devenir un spectacle de rue au Mexique et au-delà. Des événements ont déjà eu lieu à Veracruz et d’autres ont été annoncés à Xalapa et Mexico, tandis que des compétitions similaires sont apparues au Brésil, en Argentine, en Bolivie, au Paraguay et au Pérou.