Zambie : le chef de l'opposition va contester les résultats de la présidentielle

En Zambie, le leader de l’opposition Brian Mundubile ne reconnaît pas la victoire du président Hakainde Hichilema à l’élection présidentielle du 13 août et a annoncé mercredi qu’il allait déposer un recours.

Brian Mundubile dénonce des fraudes électorales : irrégularités pendant la campagne, le déroulement du scrutin, le dépouillement, la transmission et la proclamation des résultats entre autres.

Selon les chiffres publiés mardi par la Commission électorale, Hakainde Hichilema remporte la présidentielle avec environ 60 % des voix, alors que Brian Mundubile est crédité de 38 %.

Une mission électorale de l’Union européenne a fait part de ses inquiétudes en lien avec la transparence du scrutin.

Elle souligne que de nombreux membres du personnel des bureaux de vote n’avaient pas consigné les résultats sur la feuille de dépouillement dès leur annonce, comme l’exige la réglementation, rapporte Reuters.

Le scrutin présidentiel s’est déroulé dans un climat tendu. Au moins 11 personnes ont été arrêtées, dont des figures majeures de l’opposition.