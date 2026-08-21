Guinée-Bissau : première épidémie de mpox, les enfants touchés principalement

La Guinée-Bissau fait face à sa première épidémie de mpox ; la moitié des cas suspects concerne les enfants de moins de 15 ans, soit 23 sur 46.

L’annonce a été faite jeudi par l’UNICEF, qui fait part de sa préoccupation alors que la rentrée des classes approche à grands pas et que le pays est mal préparé, selon l’agence des Nations unies.

Au 17 août, la Guinée-Bissau avait signalé sept cas confirmés de mpox, tous chez des adultes. Aucun décès n’a été signalé.

La variole du singe, causée par un virus de la même famille que celui de la variole, peut être transmise à l'homme par les animaux, mais peut également se transmettre d'une personne à l'autre par contact physique étroit.

La maladie est apparue pour la première fois en 1970, en République démocratique du Congo.

En janvier, le Centres africain de contrôle et de prévention des maladies a annoncé que la variole du singe n’était plus une urgence de santé publique sur le continent.