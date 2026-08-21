Afrique du Sud : Chidimma Adetshina conteste son expulsion

Le feuilleton judiciaire autour de Chidimma Adetshina se poursuit en Afrique du Sud. La justice du Cap-Occidental a reporté au 27 février 2027 l’examen de son statut migratoire. L’ancienne candidate à Miss Afrique du Sud, devenue Miss Universe Nigeria 2024, cherche à empêcher sa détention et son expulsion du pays.

Le ministère sud-africain de l’Intérieur considère que la jeune femme ne dispose plus d’un statut légal lui permettant de résider en Afrique du Sud. Ses documents d’identité et de voyage sud-africains avaient été retirés en 2024, sur fond d’accusations de fraude à l’identité visant sa mère.

Les avocats de Chidimma Adetshina contestent cette position. Ils mettent notamment en avant ses liens étroits avec l’Afrique du Sud, où elle est née et où son fils a également vu le jour. La naissance sur le territoire sud-africain ne suffit toutefois pas, à elle seule, à obtenir automatiquement la citoyenneté.

« Je suis née en Afrique du Sud »

À l’issue d’une audience au Cap, Chidimma Adetshina a rappelé être née dans le pays et affirmé avoir engagé les démarches légales nécessaires pour clarifier son statut et sa citoyenneté.

Elle a également dénoncé le climat entourant son affaire, estimant que la xénophobie et la désinformation ne devraient pas déterminer la manière dont une personne est traitée. Des manifestants opposés à l’immigration s’étaient rassemblés devant le tribunal pour réclamer son expulsion.

Les autorités soutiennent de leur côté qu’Adetshina possède un passeport nigérian et qu’elle avait sollicité un visa sud-africain depuis le Nigeria. Elles affirment également qu’elle est ensuite revenue en Afrique du Sud sans statut légal, une version contestée dans le cadre de la procédure.

Une polémique née de Miss Afrique du Sud

Chidimma Adetshina s’était retrouvée au centre d’une importante controverse en 2024 lors de sa participation au concours Miss Afrique du Sud. Les interrogations sur sa nationalité et ses origines avaient provoqué un vif débat dans le pays, jusqu’à son retrait de la compétition.

Elle avait ensuite rejoint le Nigeria, où elle a remporté Miss Universe Nigeria 2024, avant de représenter le pays sur la scène internationale.

Arrêtée en Afrique du Sud en juin 2026 dans le cadre de son dossier migratoire, elle conteste désormais la décision du ministère de l’Intérieur visant à l’expulser. Elle restera libre pendant l’examen de son recours, dans l’attente de la prochaine étape judiciaire prévue en février 2027.