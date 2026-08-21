Lacs et rivières de Hongrie au plus bas avec l'aggravation de la sécheresse

Au lac Velence, troisième plus grand lac de Hongrie, le niveau de l’eau à Agárd est tombé à environ 20 centimètres le 16 août. C’est bien en dessous des quelque 150 centimètres jugés optimaux pour le mois d’août et très loin du précédent record de basses eaux, 53 centimètres, enregistré lors de la sécheresse de 2022. Cette eau peu profonde et chaude a contraint les plages de baignade à fermer et rend la navigation de plus en plus difficile. Des poissons morts sont apparus le long des rives, tandis que de vastes portions du fond du lac sont à nu, craquelées et desséchées. Le plus petit lac Garancsi, au nord-ouest de Budapest, est lui aussi proche de disparaître. Autrefois prisé pour la pêche, la baignade et le patinage sur glace, et connu comme lieu de tournage de la comédie hongroise Üvegtigris (Glass Tiger), il ne se compose plus aujourd’hui que de flaques peu profondes entourées de zones de fond de lac mises à nu. Son niveau d’eau a baissé d’environ un centimètre par jour durant les périodes les plus chaudes. Le Danube a également atteint des niveaux record à Budapest, mettant à nu des bancs de sable et des parties du lit du fleuve sous les ponts de la ville et compliquant la navigation. La faiblesse des niveaux d’eau met aussi sous pression le système énergétique hongrois. À la centrale nucléaire de Paks, qui dépend du Danube pour son système de refroidissement et produit près de la moitié de l’électricité du pays, la production est tombée à environ 25 % de la capacité. Les ingénieurs ont pris des mesures pour garantir un volume suffisant d’eau de refroidissement et éviter un arrêt. Le changement climatique accentue les vagues de chaleur et contribue à allonger les périodes de sécheresse, mais les experts estiment que le système de gestion de l’eau de la Hongrie a également rendu le pays plus vulnérable. Depuis des décennies, les réseaux de drainage sont conçus pour évacuer l’eau des terres agricoles et des zones humides plutôt que pour la retenir. La Hongrie compte aujourd’hui plus de 40 000 kilomètres de canaux de drainage, tandis qu’une étude publiée en 2023 estime que plus de 80 % des zones humides historiques du pays ont disparu. Les organisations environnementales appellent à un changement de cap afin de retenir davantage l’eau dans les paysages, en restaurant les zones humides, en réparant les infrastructures de régulation de l’eau et en laissant les plaines inondables absorber davantage d’eau. Les autorités ont commencé à diriger l’eau vers les zones humides vulnérables, notamment les marais de Hortobágy, mais les organisations environnementales estiment que des changements bien plus vastes seront nécessaires pour protéger les lacs, les rivières et les zones humides encore existants en Hongrie face à des sécheresses de plus en plus sévères.