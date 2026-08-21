Mongolie: sommet de l'ONU sur la désertification alors que la sécheresse s'aggrave

Placée sous le thème "Restaurer les terres, restaurer l'espoir", la COP17 de la CNULCD à Oulan-Bator est consacrée à la restauration des écosystèmes dégradés, au renforcement de la résilience face à la sécheresse et à la mobilisation de financements pour les pays les plus touchés par la désertification. Ces discussions interviennent alors que la dégradation des terres menace la production alimentaire, les ressources en eau et les moyens de subsistance, tandis que les zones arides de Mongolie subissent une pression croissante de la sécheresse, du surpâturage et de la désertification. Lors de la séance d'ouverture, le 17 août, les intervenants ont averti que les engagements actuels en matière de restauration ne se traduisaient pas assez vite par des actions concrètes, faisant du financement et de la mise en œuvre de projets mesurables un test clé pour le sommet. La cérémonie d'ouverture a également mis à l'honneur les traditions mongoles. Un programme culturel de 11 minutes comprenait une danse rituelle, le long chant traditionnel Erkhem tör et le khoomei, une forme distinctive de chant diphonique mongol. Des artistes liés au Grand théâtre de l'Art national ont également présenté un khadag, une écharpe cérémonielle bleue traditionnelle symbolisant l'accueil et le respect. Le 20 août, une cinquantaine de représentants autochtones et de militants de la société civile ont manifesté à Oulan-Bator pour réclamer une meilleure reconnaissance des droits des peuples autochtones et un rôle plus substantiel dans les négociations sur la dégradation des terres, la sécheresse et la désertification. Ils ont exhorté les gouvernements à veiller à ce que les peuples autochtones, les éleveurs, les communautés locales, les femmes et les jeunes puissent peser sur le processus officiel, plutôt que d'être cantonnés pour l'essentiel à des événements parallèles. Les manifestants ont également demandé une meilleure reconnaissance des savoirs traditionnels et des droits des communautés dont les moyens de subsistance dépendent directement des terres et des pâturages. Ils ont estimé qu'un caucus spécifique des peuples autochtones et des communautés traditionnelles aurait une portée limitée s'il ne pouvait peser réellement sur les décisions officielles. La COP17 réunit des représentants de 196 pays ainsi que de l'Union européenne et se tient jusqu'au 28 août.