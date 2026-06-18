Niger : des tirs entendus aux abords de l’aéroport de Niamey

Des tirs ont été entendus jeudi matin aux abords de l’aéroport international de Niamey, dans la capitale nigérienne, selon plusieurs habitants joints par téléphone.

Les échanges de coups de feu auraient débuté vers 06h00 locales et se poursuivaient encore deux heures plus tard, alimentant la crainte d’une nouvelle attaque jihadiste.

Des riverains affirment que les tirs provenaient de la principale entrée de l’aéroport, au niveau d’un poste de contrôle et de fouille. Sur les réseaux sociaux, plusieurs publications ont également évoqué l’usage d’armes lourdes et la mise en place d’un important dispositif sécuritaire autour de la zone, rapidement bouclée par les forces de sécurité.

Cette nouvelle alerte intervient après une attaque d’ampleur survenue fin janvier, lorsque l’aéroport de Niamey et la base militaire attenante avaient été pris pour cible pendant plusieurs heures par des assaillants, une opération ensuite revendiquée par le groupe État islamique. L’assaut avait fait plusieurs blessés et causé d’importants dégâts matériels.

À l’époque, les autorités avaient reconnu des failles dans le dispositif de sécurité et évoqué une tentative visant à détruire les capacités aériennes de l’armée. Depuis, les autorités militaires ont renforcé la sécurisation du site, avec notamment l’extension des clôtures, l’installation de centaines de caméras de surveillance et la destruction de quartiers jugés sensibles aux abords de l’aéroport.

Le Niger, dirigé par une junte militaire depuis le coup d’État de juillet 2023, reste confronté à une insécurité persistante liée aux groupes jihadistes actifs dans la région sahélienne. Malgré les opérations militaires et de nouveaux partenariats sécuritaires, les attaques se poursuivent, notamment de la part de l’État islamique et du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), également actif au Mali et au Burkina Faso.

Sur le plan diplomatique, Niamey a tourné le dos à son ancien partenaire français, accusé par les autorités de collusion avec les groupes armés, des accusations rejetées par Paris. Le régime militaire s’est depuis rapproché de nouveaux partenaires, notamment la Russie, la Turquie et l’Iran.