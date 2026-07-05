Mali : attaques dans plusieurs régions, l’armée affirme avoir repris le contrôle

Au Mali, des attaques coordonnées ont visé samedi au moins six localités situées dans le nord, le centre et le sud du pays, dans un contexte sécuritaire déjà très tendu.

Le gouvernement assure que la situation est désormais « totalement sous contrôle », tandis qu’une coalition regroupant des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et des rebelles indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA) affirme avoir atteint ses objectifs.

Une branche d’Al-Qaïda active en Afrique de l’Ouest a revendiqué plusieurs attaques contre des positions de l’armée malienne. Les combats ont débuté vers 5 heures du matin (GMT) et surviennent plus de deux mois après une précédente série d’opérations menées par ces mêmes groupes, au cours desquelles le ministre de la Défense avait été tué.

Dans un communiqué publié le 4 juillet 2026, l’État-Major général des armées (FAMa) indique que les forces maliennes ont repoussé les assauts menés contre plusieurs positions à Aguel-Hoc, Anéfis, Gao, Sévaré et Kéniéroba. L’armée affirme que ces opérations ont été menées grâce à une coordination entre unités terrestres et aériennes, avec le soutien de partenaires militaires.

Selon la même source, les combats ont permis de neutraliser une vingtaine de combattants à Sévaré, où les assaillants circulaient à bord de motos et de véhicules armés.

À Gao, les affrontements ont fait un mort et quatre blessés dans les rangs de l’armée, tous pris en charge. Les forces maliennes y ont également neutralisé six assaillants et détruit un véhicule utilisé lors de l’opération.

Des attaques ont été signalées simultanément dans plusieurs zones, notamment à Aguel-Hoc, Anéfis, Sévaré et Gao, ainsi que dans une prison de Kéniéroba.

L’État-Major précise que des opérations de ratissage aériennes et terrestres sont toujours en cours afin de poursuivre les groupes armés et sécuriser les zones concernées. Les autorités militaires assurent que l’ensemble des positions ciblées est désormais sous contrôle et réaffirment leur détermination à poursuivre les opérations de sécurisation sur l’ensemble du territoire.