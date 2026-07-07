Maroc : une série d'attentats terroristes déjoués

L'agence antiterroriste marocaine a annoncé avoir déjoué plusieurs projets d'attentats terroristes visant des sites sensibles et la sécurité publique, qui auraient été planifiés par une cellule affiliée à la branche sahélienne de Daech.

Dix suspects ont été arrêtés lors d’opérations coordonnées menées dans les villes d’Agadir, Taroudant, Casablanca, El Hajeb, Tétouan, Fkih Ben Salah et Safi, selon un communiqué du Bureau central des enquêtes judiciaires (BCIJ).

Les premières enquêtes ont révélé que les suspects avaient prêté allégeance à Daech et reçu des instructions directes de la branche sahélienne du groupe pour mener des attentats terroristes sur le territoire marocain.

Cette opération souligne la menace persistante que représentent les groupes terroristes opérant au Sahel, où les branches de Daech et d’Al-Qaïda ont renforcé leur présence au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

Armes saisies

Au cours des perquisitions, les autorités ont saisi des armes blanches, des vêtements de type militaire, des documents contenant des instructions pour la fabrication d’engins explosifs, du matériel numérique et des substances chimiques, a indiqué le BCIJ.

Les enquêteurs ont également découvert un véhicule modifié qui aurait été destiné à être utilisé dans un attentat-suicide ou une attaque à la voiture-bélier.

Les forces de sécurité ont, en outre, saisi des bouteilles de gaz butane et des autocuiseurs, certains remplis de clous et d’autres reliés à un système de câblage électrique, dans un entrepôt utilisé par le groupe.

Selon les chiffres du BCIJ, les branches africaines de Daech ont recruté plus de 130 combattants marocains ces dernières années.

Depuis sa création en 2015, le BCIJ affirme avoir démantelé des dizaines de cellules terroristes et arrêté plus de 1 000 personnes soupçonnées d’avoir des liens avec des organisations terroristes.

La dernière attaque terroriste recensée au Maroc a eu lieu en 2023, lorsque trois individus se réclamant de Daech ont tué un policier marocain à Casablanca.