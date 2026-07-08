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Guerre au Moyen-Orient : un pétrolier touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz

Un groupe de personnes se tient dans l'eau peu profonde tandis qu'un cargo semble être à l'ancre dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas, en Iran, le 30 juin 2026   -  
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Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP
By Rédaction Africanews

avec AP

Oman

Un pétrolier naviguant au large des côtes d’Oman, dans le détroit d’Ormuz a été touché mardi par un projectile. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le Centre britannique des opérations du commerce maritime.

Selon la télévision iranienne, le navire transportait du gaz naturel en provenance du Qatar, alors que la République islamique n’a pas revendiqué officiellement cette attaque.

Les autorités iraniennes ont averti jeudi dernier que tous les pétroliers transitant par le détroit devaient emprunter les routes maritimes qu’elles avaient approuvées.

La société de données Kpler a indiqué qu’au cours du week-end dernier, au moins 108 navires avaient traversé le détroit en empruntant différentes routes.

Les négociations entre l’Iran et les États-Unis pour une sortie de crise doivent reprendre à la fin des funérailles de l’ayatollah Ali Khamenei.

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